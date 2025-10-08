ADV

Licata, caos sul bilancio stabilmente riequilibrato: il commissario interviene, il gruppo Restart – Cinque Stelle chiede chiarezza.

Il gruppo consiliare Restart – Cinque Stelle del Comune di Licata interviene dopo la nota trasmessa ieri dal Sindaco Angelo Balsamo a tutti i consiglieri comunali, con allegata una diffida del Commissario ad acta Enzo Abbinanti, nominato con D.A. n. 7 del 15 gennaio 2025, relativa all’attività sostitutiva per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La comunicazione, datata Palermo, 1 ottobre 2025, preannuncia l’arrivo del Commissario presso gli uffici comunali il 9 ottobre alle ore 10:00 per procedere in via sostitutiva all’adozione degli atti necessari, a causa delle inadempienze dell’amministrazione e degli uffici competenti, nonostante le precedenti proroghe concesse (fino al 30 settembre).

«Non comprendiamo se la trasmissione della diffida da parte del Sindaco ai consiglieri comunali sia stata un atto di trasparenza o un gesto ironico – dichiarano i consiglieri del gruppo Restart – Cinque Stelle – considerato che il Commissario interviene proprio per colmare le omissioni e i ritardi dell’Amministrazione comunale.»

Il gruppo consiliare evidenzia che, da mesi, sono state presentate interrogazioni rimaste senza risposta riguardanti la mancata predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato e le relative ricadute sulla gestione economico-finanziaria del Comune.

«Abbiamo più volte chiesto chiarimenti sugli impegni di spesa assunti dopo la dichiarazione di dissesto – prosegue la nota – ricordando che la normativa consente esclusivamente spese indifferibili e urgenti. Invece, negli ultimi mesi sono stati impegnati milioni di euro senza un bilancio approvato, e sarà la Corte dei Conti a valutare eventuali responsabilità e irregolarità.»

Il gruppo Restart – Cinque Stelle sottolinea inoltre che la responsabilità della situazione attuale non può essere scaricata sul Consiglio comunale:

«Al Sindaco che ci ha trasmesso la diffida del Commissario “per le valutazioni di competenza”, rispediamo la nota al mittente: le valutazioni di competenza riguardano le omissioni e le inefficienze dell’Amministrazione. Noi restiamo coerenti nel ruolo di controllo e vigilanza che la legge affida al Consiglio comunale e continueremo a chiedere trasparenza, legalità e responsabilità amministrativa.»

Gruppo Consiliare Restart – Cinque Stelle

Comune di Licata