E’ il giorno della votazione del bilancio di previsione 2019. Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore 18 e si svolgerà in modalità virtuale viste le restrizioni imposte dal Covid-19. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha fornito il link a cui collegarsi per assistere in streaming ai lavori consiliari di questo pomeriggio.

http://www.sloode.com/licata/live.aspx