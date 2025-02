Il Sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’Assessore alla Cultura Salvo D’Addeo rendono noto che il Centro per il Libro e la Lettura e la Fondazione Con il Sud, in collaborazione con l’ANCI, hanno lanciato la quarta edizione del bando “Biblioteche e Comunità”. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni del terzo settore delle regioni meridionali d’Italia per promuovere progetti socio-culturali innovativi nelle biblioteche comunali delle “Città che leggono”.

Il bando mira a trasformare le biblioteche in centri di aggregazione culturale e sociale, soprattutto nelle aree periferiche e marginali. L’obiettivo è ampliare l’accesso alla lettura e ai servizi bibliotecari, stimolando la partecipazione delle comunità locali attraverso collaborazioni strategiche.

È intenzione del Comune di Licata candidarsi come Ente partner per la presentazione di un progetto che coinvolga la Biblioteca Comunale di Licata e le associazioni del terzo settore di Licata con particolare esperienza nell’organizzazione di eventi a carattere culturale e di co-progettazione con enti pubblici e aggregazioni di associazioni.

Per quanto sopra è convocata una riunione per mercoledi 5 Febbraio alle 18,00 presso l’aula capitolare del Carmine. Alla riunione sono invitate organizzazioni del Terzo settore che abbiamo esperienza nell’organizzazione e nella preparazione di progetti socio-culturali e che abbiamo partecipato a bandi di co-progettazione con enti pubblici e/o organizzazioni del Terzo settore o che abbiano particolare esperienza in ambito di divulgazione culturale nei confronti di persone della terza età.