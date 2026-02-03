ADV

Lettera Aperta di Milena Bonvissuto: SOS Memoria “La Frana non travolga la Storia di Niscemi”.

Vi scrivo con l’urgenza di chi vede un pezzo di cuore e di storia scivolare via. La Biblioteca “Angelo Marsiano” di Niscemi è in pericolo immediato. Una frana minaccia la struttura, mettendo a rischio un patrimonio inestimabile: 4.000 volumi storici che costituiscono l’anima documentale della nostra città e della Sicilia intera.

Questa raccolta non è solo un insieme di libri; è il frutto di una custodia amorevole durata generazioni, un tesoro destinato a diventare la Casa Museo Marsiano. Se non interveniamo ora, il fango e l’abbandono cancelleranno per sempre pagine insostituibili della nostra identità.

Come scrittrice e operatrice culturale, non posso restare a guardare mentre la terra trema sotto i nostri libri. Chiedo ufficialmente ai comuni vicini, con un appello accorato, di offrirsi come custodi temporanei di questi 4.000 volumi. L’obiettivo è metterli in salvo subito, offrendo loro un “asilo sicuro” finché Niscemi non avrà risolto l’emergenza idrogeologica e sarà in grado di riaccoglierli.

Questi testi raccontano vicende che vanno ben oltre i confini comunali; sono frammenti della storia siciliana che appartengono a tutti noi. Distruggere questa collezione significa tradire il sogno della Casa Museo, un progetto che darebbe lustro e turismo culturale a tutto il territorio. La carta antica è estremamente sensibile all’umidità e ai crolli: una volta che la frana avrà colpito, non ci sarà restauro possibile.

Sono pronta ad attivare immediatamente sul mio profilo Facebook una raccolta fondi per finanziare il trasporto tecnico e sicuro dei volumi verso le biblioteche dei comuni che vorranno aiutarci. Non chiediamo solo spazio, offriamo cooperazione attiva.

La storia di Niscemi è la storia della Sicilia. Vi prego, aiutateci a non farla sprofondare.

Milena Bonvissuto – Scrittrice e Operatrice Culturale