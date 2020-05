Il 25 Maggio, dopo oltre due mesi di chiusura al pubblico dovuta ai provvedimenti emessi dagli organi governativi per la lotta al coronavirus, riprenderanno i servizi della biblioteca comunale “Luigi Vitali” di Piazza Matteotti.

Il servizio prestito o restituzione dei libri avverrà tramite prenotazione telefonando al numero 0922/868228, oppure tramite email all’indirizzo [email protected], oppure tramite messanger.

L’utente, per poter accedere ai locali della biblioteca dovrà munirsi di mascherina e guanti.

Si sottolinea che nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente in vigore, la permanenza e la consultazione in biblioteca non è al momento consentita.

Inoltre si comunica che il servizio del prestito a domicilio dei libri, da giorno 25 maggio sarà attivo solo per coloro che sono materialmente impossibilitati ed in possesso della tessera della biblioteca (necessaria la presentazione di un’apposita richiesta debitamente firmata).

Il servizio di consegna e restituzione verrà espletato di pomeriggio a cura della Procivis.