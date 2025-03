Il comune di Licata nell’ambito delle iniziative per promuovere la lettura e la cultura, invita scuole, associazioni, librerie locali e singoli cittadini ad aderire al patto locale per la lettura. L’iniziativa si inserisce nel percorso per ottenere il riconoscimento ufficiale di “Città che legge” un titolo che premia le amministrazioni impegnate nella promozione della lettura e della cultura.

Chi può aderire:

Scuole di ogni ordine e grado

Associazioni: culturali, sociali ed educative

Singoli cittadini residenti nel comune di Licata

L’adesione al patto permette di partecipare attivamente agli eventi, alle attività di promozione della lettura e alle future iniziative previste dal progetto, contribuendo così a creare una comunità più consapevole e appassionata alla lettura.

Come aderire:

E’ necessario compilare e inviare la scheda di adesione allegata.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla biblioteca comunale “Luigi Vitali” – Piazza Giacomo Matteotti, 10 o tramite email: [email protected]