A seguito di apposita istanza presentata dall’Amministrazione comunale per la partecipazione al bando di cui alla misura del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, il Comune di Licata ha ottenuto un finanziamento di 10.000 euro per acquisto libri per la biblioteca comunale.

Allo scopo di coinvolgere la collettività nella scelta dei volumi da acquistare tal fine, il responsabile del servizio invita la cittadinanza a segnalare i titoli di libri con i quali arricchire ulteriormente il già cospicui patrimonio librario comunale.

La segnalazione va fatta direttamente presso la sede della biblioteca comunale, in modo da registrare il titolo nel “registro dei desiderata”, entro e non oltre il 10 Settembre 2020, in considerazione dei tempi ristretti previsti dal bando per procedere all’acquisto dei libri di che trattasi.