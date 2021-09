Pubblicità

Ancora una sconfitta per il Licata all’Orazio Ratisbona di Biancavilla. Padroni di casa 3 volte a bersaglio nei primi 45 minuti con Santapaola, Viglianisi e Palmisano. Tardivo il ritorno in partita del Licata a cui non bastano le reti di Calaio’ e Minacori. Il Biancavilla passa 3-2.