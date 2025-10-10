ADV

Licata in lutto: si è spento Biagio Zarbo, ex assessore comunale.

La comunità di Licata è profondamente addolorata per la scomparsa di Biagio Zarbo, ex assessore comunale e figura nota e rispettata nella vita politica locale. Zarbo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città, grazie alla sua dedizione e al suo impegno costante per lo sviluppo e il benessere della comunità.

Durante la sua carriera politica, Zarbo ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, sempre caratterizzati da una forte attenzione verso i bisogni dei cittadini e da una grande passione per il servizio pubblico. La sua figura sarà ricordata per la sua onestà, la sua integrità e la sua capacità di lavorare per il bene comune.

La città di Licata si stringe attorno alla famiglia e ai cari di Biagio Zarbo, esprimendo profondo cordoglio e solidarietà in questo momento di grande dolore.

I funerali di Biagio Zarbo si svolgeranno lunedì 13 ottobre alle ore 17:30 nella Chiesa Madre di Licata. La cerimonia sarà aperta a tutti e rappresenterà un momento di commemorazione e di riflessione per la figura e l’eredità lasciata da Zarbo.

La comunità locale invita tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato a partecipare alla cerimonia funebre per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Licata.