A Bergamo arriva l’energia di EgoGreen!

Da sabato 27 settembre è aperto il nuovo EgoPoint di via Giuseppe Mazzini 18 A, il primo punto vendita EgoGreen in Lombardia.

L’EgoPoint di Bergamo diventa un nuovo punto di riferimento per famiglie e imprese del territorio, con l’obiettivo di offrire:

consulenza qualificata,

soluzioni per un’energia sempre più sostenibile ed efficiente,

supporto diretto e personalizzato per accompagnare cittadini e aziende nelle loro scelte energetiche.

Con questa apertura, EgoGreen conferma il proprio impegno a offrire energia pulita, risparmio e servizi innovativi, contribuendo attivamente al percorso di transizione energetica.

 