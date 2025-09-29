A Bergamo arriva l’energia di EgoGreen!
Da sabato 27 settembre è aperto il nuovo EgoPoint di via Giuseppe Mazzini 18 A, il primo punto vendita EgoGreen in Lombardia.
L’EgoPoint di Bergamo diventa un nuovo punto di riferimento per famiglie e imprese del territorio, con l’obiettivo di offrire:
consulenza qualificata,
soluzioni per un’energia sempre più sostenibile ed efficiente,
supporto diretto e personalizzato per accompagnare cittadini e aziende nelle loro scelte energetiche.
Con questa apertura, EgoGreen conferma il proprio impegno a offrire energia pulita, risparmio e servizi innovativi, contribuendo attivamente al percorso di transizione energetica.