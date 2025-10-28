Si è da poco concluso, presso il Peloro Hotel di Messina, il Campionato Italiano WPC di Powerlifting – specialità distensione su panca (bench press).
Gli atleti della palestra Forma Mentis di Licata (AG), reduci dai titoli mondiali conquistati a Roma con la federazione WDFPF, si confermano ai vertici anche a livello nazionale, conquistando i tre gradini più alti del podio e stabilendo due nuovi record italiani.
Gambino Salvatore – Categoria Master 3
1° classificato e nuovo record nazionale
Perino Mario – Categoria Master 8
1° classificato e nuovo record nazionale
Gambino Siria – Categoria Teen 2
1ª classificata.