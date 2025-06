Sarà il derby tra Halikada e Girgenti ad aprire il campionato regionale under 16 femminile di beach handball in programma Sabato 14 Giugno al Lido Bellavista di Licata. Dieci gare che decreteranno a fine giornata il campione regionale 2025 al termine di un girone unico all’italiana in cui ogni compagine sfiderà tutte le altre avversarie dirette. 5 le squadre in gara: Halikada, Girgenti, Mascalucia, Marsala e Cus Palermo. I match sono divisi in due fasce: quella mattutina e quella pomeridiana. Si parte alle 10,30 con premiazioni finali previste intorno alle ore 18 alla presenza dei vertici regionali del movimento Handball siciliano. “Siamo pronti per ospitare questo importante torneo – le parole di Rossella Porrello dell’Halikada – a livello organizzativo è praticamente tutto già definito e adesso aspettiamo solo che le squadre scendano in campo”. L’evento avrà copertura televisiva, tutto il torneo sarà infatti trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv.