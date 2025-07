A Marina di Grosseto appuntamento dal 18 al 20 luglio con i Campionati italiani 2025 di beach handball!

Si sfidano 36 squadre provenienti da tutta Italia e in campo per le categorie Seniores e Under 16 maschile e femminile.

Il Sorteggio è stato effettuato: ecco i gironi!

L’Halikada femminile under 16 è stata inserita in un girone unico con Chiaravalle, Lions Sassari, Grosseto e Marsala.

Halikada che sarà in gara anche la Seniores Femminile in un girone composto da Mestrino, Marsala e Grosseto.

Infine, nella Seniores maschile in gara la Giuditta Licata inserita nel girone C con Ventimiglia, Cingoli, CUS Palermo, Tavernelle e Torri.