5 squadre in lizza per il titolo regionale, un lido bellissimo e una giornata piena di partite. È tutto questo (e molto altro ancora) il torneo regionale under 16 di beach handball in programma sabato 14 Giugno dalle ore 10 al Lido Bellavista di Licata, sulla Strada Statale 115. L’organizzazione è dell’Halikada di Rossella Porrello. In campo 5 compagini: oltre alle padroni di casa dell’Halikada, ci saranno infatti CUS Palermo, Handball Club Mascalucia, ASD Pallamano Marsala e Pallamano Girgenti. Prevista anche la presenza dei vertici regionali del beach handball. “Licata ospita il quinto campionato regionale under 16 femminile – spiega Rossella Porrello – 5 squadre in gara che cercheranno di conquistare il titolo under 16 femminile regionale. Il beach handball si basa su fair play, sul divertimento e sullo stare insieme. Alla base della manifestazione ci sarà questo e poi in campo che vinca il migliore”. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv.