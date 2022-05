Pubblicità

Degrado e abbandono del territorio, un durissimo attacco via social del ristoratore Giovanni Morello, delegato cittadino Fipe Confcommercio.

“BASTA INDIFFERENZA!

Non pubblico foto della indecenza e della sporcizia che affligge la mia povera città, perché mi vergogno a fare vedere ai miei amici che ho sparsi per il mondo il luogo in cui tanti anni fa, ho deciso di ritornare per aprire e inventarmi un lavoro, mettere su famiglia e crescere mio figlio.

A quei tempi, parlo più di 20 anni fa, per quella della mia generazione Licata era “U MEGLIU PAISI DU MUNNU” , dalle bellezze paesaggistiche, alla storia alla cultura, potenzialmente il luogo giusto per far bene.

Oggi non abbiamo toccato il fondo, ma siamo sprofondati in un degrado che non ha più limiti. Mi associo ai tanti cittadini di Licata che come me, in questi giorni denunciano la propria insoddisfazione e me ne frego se qualcuno si offende, ma amministratori comunali, politici in generale ne avete rossore in faccia?

Mi vergogno di avervi pure votato, avete palesemente fallito e nel vostro silenzio assordante, state facendo sprofondare una città nel degrado assoluto. Sta per arrivare la stagione estiva, si sono visti in questi giorni di festività pochi turisti che sono scappati sdegnati, chiediamo solo un po d’ordine e tanta pulizia, per le altre cose lasciamo perdere tanto abbiamo capito che non è cosa vostra”.