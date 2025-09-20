L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine “per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato”, sottolineando “l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni”.

Oltre la facciata delle “motivazioni personali”, c’è un chiaro disegno politico che prevede l’imminente ritorno in Giunta regionale di Luca Sammartino. La ratifica potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana.