ADV

Si è tenuta questo pomeriggio, alla presenza delle autorità locali, l’inaugurazione della nuova filiale di BAPS a Trapani, sita in Corso Piersanti Mattarella 60, al centro della città. L’evento sancisce il completamento della presenza dell’Istituto in tutte le province siciliane, obiettivo prioritario del Piano d’Impresa “Futura 2025-2027”. Il traguardo è stato conseguito a poco più di un anno dalla nascita di BAPS, frutto della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Questa nuova apertura rappresenta la prova tangibile della solidità della Banca, che ha recentemente pubblicato risultati record relativi all’esercizio 2025. Il rafforzamento della presenza in Sicilia avviene infatti in un contesto di forte crescita finanziaria, con un utile lordo di 60,5 milioni di euro (+69,6% rispetto all’anno precedente) e un Total Capital Ratio del 25,7%, dato che colloca l’Istituto ai massimi livelli di stabilità nel panorama bancario nazionale.

La sede di Trapani, operativa già dallo scorso dicembre, si inserisce in una rete che conta oggi 105 filiali complessive. L’impegno dell’Istituto è rivolto in particolare al sostegno agli investimenti e al credito, focalizzandosi sul ricambio generazionale e sulla transizione digitale e green delle aziende locali. In un contesto regionale che mostra segnali di crescita superiore alla media nazionale, BAPS conferma il proprio ruolo di interlocutore strategico, capace di coniugare la missione sociale con una struttura finanziaria di eccellenza.

Arturo Schininà, Presidente di BAPS, ha commentato: “L’inaugurazione odierna rappresenta la piena maturità del percorso societario intrapreso con il Piano Futura. Essere presenti a Trapani con una sede di riferimento significa consolidare il legame con una comunità dinamica attraverso una governance solida e affidabile. Per noi il territorio non è un semplice mercato, ma l’essenza stessa della nostra identità: la nostra solidità patrimoniale è lo strumento che ci permette di proteggere e valorizzare il risparmio dei siciliani, restituendo fiducia e sostegno allo sviluppo regionale”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha aggiunto: “Con Trapani completiamo una rete che oggi è il punto di riferimento per l’intera Isola. Entriamo in questo mercato con l’autorevolezza di una banca che nel solo 2025 ha erogato oltre 450 milioni di euro, a dimostrazione di un impegno concreto per l’economia reale. La nostra presenza ci permette di offrire consulenza specialistica e supporto ai progetti del tessuto produttivo trapanese, coniugando la nostra storica vocazione di banca di prossimità con i più moderni standard di innovazione e sostenibilità”.

Per BAPS, il radicamento territoriale non è solo un dato geografico, ma un modello di sviluppo basato sulla capacità di trasformare la vicinanza fisica in valore economico e sociale. Il tessuto siciliano è considerato il principale motore di crescita dell’Istituto: una simbiosi che vede la Banca reinvestire le risorse raccolte per promuovere un’economia circolare che genera occupazione e competitività.

Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A (BAPS) è la maggiore banca indipendente siciliana, con oltre 28.000 Soci ed Azionisti, oltre 800 dipendenti e 105 filiali al servizio del territorio (comprese le sedi di Roma e Milano). Fondata nel 1889, opera come realtà creditizia di riferimento per la crescita socioeconomica della comunità e come partner istituzionale del territorio, impegnandosi a creare valore per Soci, Famiglie e Imprese, in un’ottica di sviluppo sostenibile, equo e durevole.