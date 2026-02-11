ADV

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Sicilia ha approvato in data odierna i prospetti contabili del bilancio consolidato relativi all’anno 2025.

Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) chiude un 2025 da record con un utile lordo di € 60,5 milioni, in crescita del 70% rispetto all’anno precedente.

Si tratta di uno dei risultati migliori della storia dell’Istituto, che oggi vanta una solidità patrimoniale ai vertici del sistema bancario italiano con un Total Capital Ratio al 25,7%.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Il 2025 rappresenta un anno di piena maturità del percorso societario intrapreso negli ultimi anni, costruito con visione, disciplina e una governance solida. I risultati approvati oggi testimoniano la capacità di BAPS di completare efficacemente il processo di integrazione, generando così valore in modo sostenibile per l’intera compagine sociale e rafforzando al tempo stesso la solidità patrimoniale e il legame con i territori. Abbiamo conseguito uno dei migliori risultati della nostra storia non come fine, ma come tappa di un cammino coerente: una banca sempre capace di mantenere una costante attenzione agli azionisti, sempre più affidabile per famiglie e imprese, sempre più responsabile verso le comunità servite”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “Il 2025 è l’anno in cui il lavoro degli ultimi esercizi si traduce in risultati tangibili e strutturali, sia sul piano patrimoniale sia sul piano economico. Abbiamo costruito una banca più forte, più efficiente e più pronta a sostenere la crescita futura, anche in un contesto macroeconomico complesso.L’innovativa operazione di capital managementGermoglia ha rappresentato una scelta chiara di trasparenza e di allineamento tra valore economico e valore riconosciuto agli azionisti, rafforzando ulteriormente la fiducia nella Banca. I risultati record di quest’anno sono la conferma che il nostro modello funziona: siamo entrati nella piena esecuzione del Piano d’Impresa Futura, che punta su efficienza, innovazione, crescita commerciale e centralità delle persone. Stiamo continuando ad investire per dare continuità al progetto di BAPS: una banca capace di anticipare il futuro e di generare sviluppo stabile per il Sud”.