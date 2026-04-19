Si è svolta a Ragusa l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di BAPS. La seduta ha fatto registrare un’altissima partecipazione, pari al 24% degli aventi diritto, confermando ancora una volta l’attenzione e l’affezione della base sociale verso l’istituto.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 e il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2026-2028, consolidando la strategia di crescita della Banca. Nel dettaglio, le principali deliberazioni riguardano:

● L’approvazione del Bilancio d’esercizio 2025, che si chiude con un utile netto pari a 41.660.774 euro;

● La distribuzione di dividendi (ordinari e straordinari) per complessivi 15 milioni di euro, confermando l’impegno costante verso la remunerazione dei Soci;

● Il rinnovo della governance: è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, che ha successivamente confermato il dott. Arturo Schininà nel ruolo di Presidente e il dott. Saverio Continella in quello di Amministratore Delegato;

● La nomina del nuovo Collegio Sindacale, che sarà presieduto dalla prof.ssa Anna Genovese.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “La partecipazione del 24% rappresenta un segnale fortissimo di apprezzamento per il lavoro svolto. La conferma della fiducia dei Soci ci responsabilizza ulteriormente nel proseguire la strategia di crescita sostenibile e solidità che ci ha contraddistinto, garantendo sempre la massima tutela del valore generato per il territorio”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “I risultati approvati oggi, con oltre 41 milioni di euro di utile e 15 milioni di dividendi, confermano la resilienza e la capacità reddituale della BAPS. La nuova governance, forte della continuità gestionale, è pronta a guidare la banca in un triennio che ci vedrà impegnati a consolidare questo percorso virtuoso, mettendo al centro, come sempre, il servizio ai Soci e lo sviluppo economico del nostro territorio”.