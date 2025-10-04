All’interno della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata in sinergia tra Cooperativa Sole e Comune di Licata, domani sera in Piazza Progresso si terrà il concerto del cantante neo melodico Banfy. Prima – dalle ore 19 – stands enogastronomici in Piazza Progresso.
Dalle ore 21 lo spettacolo musicale che verrà aperto da SalvoMè e Arianna Todaro. A seguire l’attesa esibizione di Banfy. Dopo il concerto del cantante, spazio al dj set a cura di Tommaso Greco e Giuseppe Urso. La serata verrà trasmessa in diretta streaming su Lanterna Tv.
Banfy si esibirà anche allo stadio Dino Liotta nel prematch di Licata-Parmonval.