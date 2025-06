Il consigliere comunale Angelo Curella ha presentato una richiesta al Comune relativamente alla selezione pubblica per l’assunzione di 12 nuovi Vigili urbani.

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER L’ASSUNZIONE DI N. 12 ISTRUTTORI DI VIGILANZA (EX CAT. C) A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LICATA.

Con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 14/05/2025 n. 851 è stato proposto di avviare il procedimento per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (n. 36 ore settimanali), di n° 12 Agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, per la durata complessiva di mesi 4 nel corrente anno 2025;

l’art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE del bando di concorso, recita:

La commissione esaminatrice della selezione sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande con determinazione del Funzionario Responsabile del Dipartimento 3-Area Finanziaria– Settore 1 Risorse Umane formata da due componenti di provata competenza e dal Presidente, e assistita da un segretario verbalizzante. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei tre componenti della commissione deve essere di sesso femminile, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/94.

l’art. 8 PRESELEZIONE del bando di concorso, recita:

Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50 (cinquanta), verrà effettuata una preselezione da svolgersi attraverso quiz a risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi ad argomenti di cultura generale e/o attitudinali;

l’art. 9 PROVE D’ESAME del bando di concorso, prevede:

per i primi 50 che hanno superato la preselezione:

Prova scritta punteggio max 40 (Quiz);

Prova Orale punteggio max 40 – (Colloquio);

Saranno ritenuti idonei i candidati che, a discrezione insindacabile degli esaminatori, avranno conseguito nel colloquio, almeno 21/40 (ventuno/quarantesimi).

l’art. 10 CALENDARIO DELLE PROVE del bando di concorso, recita:

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere i requisiti di cui all’art. 2. (….)

Le domande pervenute saranno esaminate dall’ufficio del personale. L’elenco dei nominativi degli ammessi, la data, il luogo e l’ora della prova scritta e orale, nonché la modalità di espletamento dello stesso, saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune www.comune.licata.ag.it e all’Albo Pretorio online, pertanto sarà a cura di ogni singolo candidato l’onere dell’informazione.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

PRECISANDO che sul sito ufficiale del Comune www.comune.licata.ag.it e all’Albo Pretorio online (come descritto all’art. 10) ALLA DATA ODIERNA, non è stato pubblicato nessun elenco di ammessi e/o esclusi;

Sul sito istituzionale del comune di Licata alla sezione AVVISI, in data 28/05/2025, è stata pubblicata una comunicazione che annulla e rinvia a data da destinarsi la prova selettiva prevista per il giorno 30/05/2025 (documento senza firma e senza specificare il responsabile);

Considerato che:

– Il comune di Licata, da oltre 30 anni non indice concorsi pubblici per assunzione di personale esterno;

– anche se trattasi di assunzione a tempo determinato, sarebbe una boccata di ossigeno per tanti e tanti aspiranti;

– per la partecipazione alla selezione è previsto il versamento, non rimborsabile, di un contributo di Euro 10,00 per ogni candidato:

– che ad oggi sul sito ufficiale del Comune www.comune.licata.ag.it e all’Albo Pretorio online non è stato pubblicato nessun elenco di ammessi e/o esclusi alla prova selettiva;

– è stata pubblicata una comunicazione che annulla e rinvia a data da destinarsi la prova selettiva prevista per il giorno 30/05/2025;

– che alla data di scadenza (26/05/2025) del bando di selezione, le istanze presentante risultano n. 217 come da accertamento di cui alla Det. Dirig. n° 1067 del 16/06/2025;

DOMANDA: Perché è stata annullata e rinviata a data da destinarsi la prova selettiva prevista per il giorno 30/05/2025?

Tutto quanto premesso, il sottoscritto consigliere comunale ANGELO CURELLA, in rappresentanza dei cittadini (aspiranti e non), VISTA l’importanza ed il peso sociale del bando pubblico messo a concorso per l’assunzione di N. 12 ISTRUTTORI DI VIGILANZA (EX CAT. C), CHIEDE che tutte le prove selettive (art. 8) e le prove d’esame successive (art. 9), e la commissione esaminatrice (art. 6) vengano affidate ad una società esterna e specializzata nel settore CHE SICURAMENTE, offre maggiore competenza, imparzialità, efficienza e trasparenza nella gestione della procedura concorsuale.

Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione del rinvio a data da destinarsi della prova selettiva, il sottoscritto CHIEDE di modificare la gestione procedurale del concorso che in atto prevede la gestione e redazione dei quiz a risposta multipla e commissione esaminatrice al colloquio formata da dipendenti dell’ente comunale e di affidare l’intero iter concorsuale ad una società esterna specializzata nel settore che sicuramente garantisce maggiore COMPETENZA, IMPARZIALITA’, EFFICIENZA e TRASPARENZA riducendo il rischio di favoritismi o errori nella gestione del concorso.

CHIEDE INOLTRE per come previsto all’ ART. 18 NORME FINALI di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione per motivi di pubblico interesse.

Nel ribadire l’importanza ed il peso sociale del bando pubblico messo a concorso per l’assunzione di N. 12 ISTRUTTORI DI VIGILANZA (EX CAT. C), CHIEDO una maggiore TRASPARENZA e IMPARZIALITA’ nella gestione della cosa pubblica al fine di rendere tutto molto più limpido e sicuramente per non creare allarmismi e situazione di eventuali favoritismi.

Fiducioso nell’accoglimento della mia richiesta, resto in attesa di un Vostro celere riscontro nella speranza che vengano riaperti i termini di presentazione e modificata la gestione procedurale del concorso di cui in oggetto.

Angelo Curella – Consigliere comunale