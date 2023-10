Pubblicità

Il gruppo consiliare della DC a Licata, composto dai consiglieri comunali Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, rende noto alla cittadinanza e alla Amministrazione Comunale, che venerdì 20 ottobre è stato pubblicato da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il bando “Giovani e sostenibilità 2022”.

Il Bando mira a promuovere l’inclusione sociale dei giovani dai 14 a i 36 anni attraverso iniziative ludiche, ricreative, culturali e sportive per favorire l’inclusione sociale e scolastica dei giovani e contrastare il disagio giovanile e le nuove dipendenze.

“Considerati i recenti fatti accaduti nella nostra comunità, che spesso hanno visto protagonisti in negativo proprio i giovanissimi, uno strumento come questo ci – scrivono i consiglieri comunali della DC – appare di fondamentale importanza per affrontare concretamente le problematiche legate al disagio giovanile che attanagliano la nostra città”.

A tale proposito “i consiglieri Russotto, Augusto, Posata e Moscato rivolgono un appello accorato alla Amministrazione Comunale affinché, non solo si faccia portavoce di promuovere una tale possibilità per il territorio, ma che al contempo partecipi attivamente alla progettazione degli interventi necessari per agire in maniera concreta sulla realtà cittadina”.

La consigliera Tiziana Augusto, nella sua veste di esperta in progettazione sociale e comunitaria, si rende sin da ora disponibile a collaborare fattivamente con l’Amministrazione e con le associazioni giovanili che vorranno aderire e sottolinea inoltre che il Comune potrebbe partecipare in qualità di partner di progetto a ben due iniziative”.