Una nota dei consiglieri comunali del gruppo Restart-M5S Cammilleri, Amato, Cigna, Dainotto e Vicari.

“Come consiglieri comunali del Gruppo Restart – 5 Stelle, desideriamo portare all’attenzione e avanzare un’importante proposta che riteniamo possa portare grandi benefici alla nostra comunità e al nostro territorio. Invitiamo l’Amministrazione tutta a prendere in considerazione la candidatura di Licata per il riconoscimento della Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso che celebra eccellenze in ambito ambientale, balneare e paesaggistico.

Abbiamo una grande consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano la nostra città. Licata vanta spiagge incontaminate, un mare pulito e un’ambiente naturale ricco di bellezze che meritano di essere valorizzate e condivise con un pubblico più ampio. La Bandiera Blu rappresenterebbe non solo un simbolo di qualità e sostenibilità, ma anche un’opportunità per attrarre turisti, promuovere il nostro patrimonio culturale e l’immagine della nostra città.

Riteniamo che l’amministrazione comunale possa e debba avviare un percorso di candidatura che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche la cittadinanza e le associazioni locali, per avviare un progetto condiviso di tutela e valorizzazione dell’ambiente marino e costiero. Questo impegno collettivo potrebbe, inoltre, contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti e della preservazione delle risorse naturali.

Siamo convinti che Licata abbia tutte le carte in regola per ambire a questo riconoscimento. La nostra proposta mira a stimolare un dialogo costruttivo tra le istituzioni, i cittadini e le attività economiche locali, affinché insieme possiamo lavorare per un obiettivo condiviso: rendere la nostra città sempre più sostenibile e attrattiva.

Considerato che rimangono poche settimane per presentare la candidatura, auspichiamo che l’Amministrazione Comunale possa seriamente accogliere questa nostra proposta, cogliendone l’opportunità e intraprendendo un percorso in cui la collaborazione attiva di tutti possa portare la nostra città a essere insignita di questo importante riconoscimento”.