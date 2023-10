Pubblicità

A Licata questa mattina è impossibile prelevare dai Bancomat dei 2 uffici postali. Sia in Piazza Linares che in via Gela, gli Atm sono infatti fuori servizio: uno per motivi tecnici, l’altro in attesa di essere ricaricato di banconote. In via Colombo invece il bancomat non è mai stato presente. Per buona pace dell’utenza, costretta per prelevare a recarsi all’interno degli uffici. La situazione dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) sistemarsi verso ora di pranzo.