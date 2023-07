Pubblicità

Banca Sant’Angelo incontra i soci e le aziende del territorio. Il tema dell’incontro odierno è “Approfondimento su natura, potenzialità e sviluppo della ZES Sicilia Occidentale”. L’appuntamento è al Porto turistico Marina di Cala del Sole alle ore 18. Saranno presenti ospiti di primo piano come l’amministratore delegato di BPSA, la dottoressa Ines Curella, il dottore Carmelo Piscopo – presidente della Fondazione Curella – Carlo Amenta, Commissario per le ZES Sicilia Occidentale, Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia. Solo per citarne alcuni. Il parterre sarà infatti arricchito anche da ospiti “tecnici” che daranno vita a una articolata discussione su un tema particolarmente importante. A conclusione dei lavori, saranno consegnate le borse di studio ai figli dei soci.