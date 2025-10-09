ADV

Anche quest’anno la Banca d’Italia partecipa al festival nazionale “è cultura!”, aprendo le porte dei propri palazzi per raccontare il legame tra istituzione, territorio e cittadini.

Promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI), il festival si svolge dall’11 al 18 ottobre 2025 e coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria in tutta Italia.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’impegno del mondo dell’economia e della finanza nel promuovere lo sviluppo socio-culturale e artistico italiano, manifestando nel contempo apertura verso la collettività.

Il tema scelto per l’iniziativa di quest’anno è: “Il patrimonio artistico della Banca d’Italia: Storia, Cultura, Identità”

Nell’occasione, la Filiale di Agrigento della Banca aprirà la propria sede al pubblico sabato 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 18; nel corso dell’evento verranno organizzate visite guidate con la collaborazione di esperti della locale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.

In occasione dell’evento sarà inoltre possibile ammirare alcune collezioni private di banconote in lire.

L’ingresso è libero.