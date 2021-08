Pubblicità

Nuovo intervento di rete tra Asp Comune CRI. Stavolta ad essere soccorsa è stata una famiglia di emigrati tedeschi venutasi a trovare in una spiacevole situazione.

Nuovo intervento di rete tra Asp, Comune di Licata e Croce Rossa, per assistere una signora con due bambini piccoli, uno dei quali risultato positivo.

La signora, licatese di nascita, proveniente dalla Germania da qualche settimana, si trovava nella nostra città per un periodo di vacanza. Purtroppo quasi alla fine del soggiorno il più piccolo dei ragazzi di soli 5 anni ha accusato febbre alta. Accompagnato al pronto soccorso come da prassi, è stato sottoposto a tampone rapido, risultato positivo.

La famigliola sarebbe dovuta ripartire qualche giorno dopo, ma in attesa del molecolare di conferma la signora si è sentita persa. Costretta a lasciare la struttura poiché terminati i giorni a disposizione, non sapeva dove andare. Tra l’altro gli hotel covid sono al momento chiusi.

A questo punto è intervenuta l’Asp tramite il servizio di psicologia appositamente dedicato alle persone poste in quarantena. L’Usca di competenza è quella di Licata-Palma dove opera lo psicologo licatese Francesco Gallì, il quale in coordinamento con la dott.ssa Valentina Meli del dipartimento di prevenzione, il vice sindaco di Licata avv. Montana e il responsabile della Croce Rossa, Scaduto, ha gestito tutta la vicenda garantendo il supporto necessario alla mamma e ai due minori in difficoltà.

La signora infatti non aveva mezzi di trasporto propri e per questo si è dovuto predisporre il trasferimento dalla struttura ricettiva al nuovo alloggio, in totale sicurezza. Il dipartimento ha autorizzato il cambio di domicilio, il comune si è fatto carico delle spesa e la Croce rossa ha eseguito il servizio.

Nel giro di 24 ore la vicenda, che poteva assumere contorni molto spiacevoli, si è risolta con un intervento preventivo di rete, rapido ed efficace. Questo a dimostrazione del fatto che quando c’è massima collaborazione tra enti, e lungimiranza nel comprendere ciò che potrebbe accadere, il disagio si può prevenire.