Intervenendo nel corso della prima seduta di Consiglio comunale, il Sindaco Angelo Balsamo ha parlato soprattutto della grana Tari rivolgendosi ai consiglieri comunali e alla città. E quelle del primo cittadino sono state parole forti. “Abbiamo certificato che la tassa sui rifiuti è un tributo odioso – le sue parole – a maggior ragione perchè abbiamo scoperto che gli stabilimenti balneari non pagano la tassa, grandi strutture non pagano la tassa, al mercato ortofrutticolo su 22 stalli solo un’utenza paga la tassa sui rifiuti. L’utenza ha debiti sulla Tari per oltre un milione e 300mila euro. Se vogliamo una città più bella, pulita ed accogliente non possiamo permetterci il perdurare di una situazione simile. Siamo al lavoro per recuperare il tempo perduto come ad esempio sul bilancio di previsione 2022 che non è stato ancora approvato”.