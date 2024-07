Pubblicità

Il primo cittadino Angelo Balsamo risponde ai nuovi attacchi dei consiglieri comunali di Restart e 5 Stelle.

“Ho letto incredulo l’ultimo comunicato dell’opposizione irresponsabile che è stata eletta in Consiglio Comunale e che evidentemente ancora non riesce a buttare giù il boccone amaro della sconfitta elettorale. E così, visto che non ci sono elezioni imminenti, pur di prendere un like sui social è pronta a dire tutto e il contrario di tutto per avere qualche commento o condivisione da qualunquisti e opportunisti. Sinceramente il documento prodotto dai consiglieri li mortifica e li rende poco credibili. Lo dico perché le nostre concittadine e i nostri concittadini vedono giorno dopo giorno quello che stiamo facendo senza personale e senza risorse in un momento di emergenza che investe tutto il nostro Paese, il Sud e la Sicilia”.

Il sindaco Avv. Angelo Balsamo, interviene dopo l’ennesimo documento delirante dei consiglieri di Restart e 5 Stelle.

“L’ultima corbelleria in ordine di tempo è che dovrei permettere a persone che non sono autorizzate a fare ristorazione di continuare a farla contro legge. Permettere che esercenti autorizzati per esercizi di pizzerie d’asporto, gelaterie e paninerie, che operano come veri e propri ristoranti, magari preparando primi e secondi a casa, possano lavorare indisturbati, occupare suolo pubblico senza pagarlo e magari montare Dehors abusivi che dovremmo tutti noi far finta di non vedere. Quindi il teorema dell’opposizione è: non applicare la legge altrimenti rovini le famiglie di chi non paga le tasse e lavora al posto di chi è in regola e le paga. Mi chiedo e chiedo alla cittadinanza per questo sono stati votati i consiglieri di opposizione. Per fortuna non hanno governato altrimenti ci troveremmo in una sorta di repubblica delle banane dove tutti possono fare tutto. Non entro nel merito delle dimissioni di chi ha fatto parte della maggioranza e della giunta. Ognuno si assume le proprie responsabilità e risponde alla propria coscienza. Ma quanto era nei nostri programmi deve essere attuato. Vorrei soltanto far notare – prosegue il primo cittadino– ai consiglieri di opposizione di Restart e 5 Stelle che vedono tutto nero che qualcosa in un anno è stato fatto. Hanno dimenticato l’immondizia ovunque, la città sporchissima, i cumuli di rifiuti incendiati per disperazione. Non si sono accorti che questa Amministrazione in un solo anno ha recuperato il 34,09% di Tari che non era mai stata pagati e che ha portato ad un risultato di tasse incassate per 5.021.852,16 contro i 3.745.136,18 dello scorso anno. Non si sono accorti che abbiamo salvato i finanziamenti legati al PNRR che erano persi. Vivono in una città spettrale dove il Sindaco Balsamo e chi lo sta aiutando è il grande nemico da offendere e combattere. Non riusciranno a convincermi né sui social, né fuori dai social, che bisogna garantire a pochi di continuare a fare i loro porci comodi per danneggiare invece chi agisce secondo legge. Tutti possono lavorare, aprire esercizi, crescere ma rispettando la legge. Ai consiglieri di opposizione dico – conclude il Sindaco Balsamo – che continuare con questo clima di caccia alle streghe non aiuta la nostra città a crescere, non fa arrivare più acqua, più turisti, non fa investire più imprenditori. Chiedo ai consiglieri di opposizione di rinunciare a qualche like e di avere amore vero per questa città, mettendo da parte atteggiamenti irresponsabili e inutili farneticazioni, pensando che questo li possa fare amare dalla cittadinanza. Ripeto tutti vedono quante ore al giorno lavoriamo e come. E’ facile fare chiacchere e dare ragione a chi non l’ha mai avuta. E’ più difficile governare o anche fare opposizione seriamente e responsabilmente”.

Avv. Angelo Balsamo – sindaco di Licata