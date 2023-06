Pubblicità

Domenica alle 19,30 in Piazza Sant’Angelo, il neo eletto Sindaco Angelo Balsamo terrà un comizio di ringraziamento per il risultato elettorale appena maturato durante le consultazioni del 28 e 29 maggio in cui si è visto tributare 11311 preferenze. Balsamo si è insediato giovedì a Palazzo di città.