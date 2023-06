Pubblicità

L’avvocato Angelo Balsamo si è insediato. Il Segretario generale Casale ha letto il verbale della sezione elettorale centrale che ne sancisce l’elezione. Queste le prime parole del neo primo cittadino. “Ringrazio tutti per la partecipazione al voto dello scorso week end. La Giunta è in via di definizione. Servirà lavorare tutti, consiglio e Giunta, nell’esclusivo interesse della città. Serve il contributo di tutti. Posso anticipare che il prossimo 10 Giugno ci sarà una giornata ecologica per ripulire la nostra città”.

Balsamo ha quindi annunciato che “in tempi brevi il mercato ortofrutticolo di via Giarretta verrà chiuso e tutto verrà trasferito nella nuova struttura di via Torregrossa. Stesso discorso per il mercato settimanale del Giovedì che tornerà ad essere ospitato al Rettifilo Garibaldi”.