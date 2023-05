Pubblicità

Non appena appresa la conferma della sua elezione, Angelo Balsamo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da Sindaco durante la trasmissione “Il Sindaco che verrà in onda” su Licata 4you web Channel. “I licatesi hanno votato un progetto che abbiamo provato a spiegare durante la campagna elettorale – le sue parole – il messaggio più importante che abbiamo provato a fare arrivare a tutti è stata la condivisione. Lo slogano coniato insieme al gruppo è Se vogliamo possiamo. Possiamo e vogliamo restituire dignità e bellezza a questa città. Noi licatesi dobbiamo crederci ed essere in grado di tutelare quello che ci appartiene”.