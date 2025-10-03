ADV

Il Sindaco, avv. Angelo Balsamo ha rinnovato il suo ringraziamo all’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, on. Giusi Savarino per il consistente finanziamento relativo all’erosione delle coste. Si parla di un finanziamento di oltre 4 milioni di euro di opere sul nostro territorio. Avevo già avuto modo di esprimere la mia gratitudine, alla Giunta Regionale, alll’Assessore Savarino,che hanno sostenuto l’impegno quotidiano di questa Amministrazione per affrontare piccole e grandi emergenze quotidiane, lavorando con abnegazione anche alla ricerca di finanziamenti.

Vorrei solo ricordare alle licatesi e ai licatesi che quando abbiamo annunciato il percorso di questo progetto e dell’iter burocratico – prosegue il Sindaco Balsamo – è arrivata puntuale opera di denigrazione e disinformazione per raccontare ai cittadini pseudo verità, solo per conquistare qualche like su Facebook. Abbiamo dimostrato che questa amministrazione produce atti che diventano finanziamenti per mantenere la promessa fatta al momento della mia candidatura a Sindaco: restituire dignità alla città. E’ quello che stiamo facendo con la maggioranza che mi sostiene di centrodestra. Quando abbiamo parlato di questo possibile finanziamento ci è stato detto che era solo un annuncio oggi invece si fanno dall’opposizione discorsi diversi. Come ho sempre detto siamo abituati ad un politica del fare e troviamo veramente sconcertante che mentre l’amministrazione lavora per la città c’è chi pensa che l’opposizione si faccia dicendo ogni giorno che tutto è sbagliato e tutto deve essere fatto in altro modo. Negli ultimi giorni continuano a piovere interrogazioni, a cui risponderemo puntualmente, scritte per mettere sempre e comunque in discussione quanto stiamo facendo. Oggi l’opposizione si arrampica sugli specchi e spero capisca una volta per tutte che deridere chi lavora e chi porta risultati concreti per la città – conclude il Sindaco Balsamo –fa solo ogni giorno male alla città. Le licatesi e i licatesi apprezzano i nostri sacrifici, i nostri sforzi per far ritornare Licata una grande città del Mediterraneo. Noi ci crediamo e la città la stiamo facendo rinascere, con l’aiuto di chi ha voglia di cambiare e non di auto-flagellarsi per poi salire sul carro del vincitore, quando fa comodo”.