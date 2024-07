Pubblicità

“La mia Amministrazione ha soltanto cercato di mettere ordine attraverso un atto approvato in consiglio e di cui tutti siamo consapevoli. Il regolamento sui Dehors è un atto dovuto nei confronti di quei cittadini che hanno rispettato le regole e di quei commercianti che subito hanno sanato la loro posizione”.

Il sindaco Avv. Angelo Balsamo, interviene dopo la lettera a S.E. il Prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, di alcuni commercianti di Licata.

“Scrivere al Prefetto chiedendo un suo intervento quando non si è in regola significa calpestare quella legalità che poi in tante sede viene citata e desiderata– prosegue il Sindaco Balsamo – e mi permetto di fare un esempio pratico: chi per anni ha svolto l’attività di pizzeria senza avere la licenza, occupando il suolo pubblico, senza pagarlo, ma essendo solo autorizzato come pizzeria d’asporto o panineria, sa di essere fuori dalle regole. Eppure oggi si accusa il sindaco, l’amministrazione e chi ha votato in consiglio invece che prendere atto che quello che è accaduto fino ad ora è assurdo. Questa situazione fuori controllo ha permesso anche ad alcuni esercenti che progettano o realizzano Dehors di ergersi a paladini della giustizia quando hanno alimentato trasgressione e abusivismo. Nessuno vuole danneggiare nessuno. Dobbiamo soltanto applicare la legge e non vivere la legalità o predicarla a giorni alterni. Mettendola davanti come scudo quando tocca agli altri pagare o adeguarsi e invece fregandosene altamente delle regole e dei regolamenti quando tocca a noi”.