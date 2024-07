Pubblicità

“Stiamo lavorando senza sosta per cercare di arginare l’emergenza idrica. Leggere critiche ingenerose e gratuite è soltanto un modo bieco di fare opposizione per l’opposizione, altro che opposizione costruttiva”.

Il sindaco Avv. Angelo Balsamo, risponde all’ultimo attacco in ordine di tempo, lanciato dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Fabio Amato,

“Sulla situazione idrica è molto facile speculare sull’arrivo o meno sulla nave cisterna, o far passare il messaggio che altri più titolati politicamente, possano riceve il prezioso liquido prima di noi. La realtà è un’altra. Giorno e notte lavoriamo per non lasciare la città a secco, ma non credo che nessuno abbia la bacchetta magica per risolvere i problemi. Fare insalate in messaggi politici ambigui, come fa Amato, mescolando la carenza di acqua, con il pagamento delle spettanze al Comune relativi a diritti, facendo credere di essere il nuovo Robin Hood che combatte i ricchi per aiutare i poveri è davvero ridicolo. La legalità non si può usare – prosegue il Sindaco Balsamo – come baluardo in campagna elettorale o come slogan sui manifesti e poi chiedere di non applicare le norme.

Chi svolge un ruolo dentro le istituzioni non può fare disinformazione raccontando bugie.

Faccio un esempio pratico: 1 metro cubo di acqua costa 69 centesimi. Ma se arriva con la nave cisterna costa 30 euro. E’ quindi la Protezione Civile a decidere dove l’acqua deve arrivare. L’acqua non arriva per peso politico o simpatia

La mia amministrazione ha dimostrato di saper chiedere alla Regione, al Governo Centrale, e in tutte le sedi quanto ci spetta. Tutti ci riconoscono questo. La finisca il consigliere Amato di fare demagogia. I problemi non si risolvono con un post su Facebook o una storia su Instagram. Diamo serenità ai nostri concittadini non alimentiamo l’esasperazione. La campagna elettorale è finita. Occorre senso di responsabilità”.