Pubblicità

Tramite i propri canali social, il Sindaco Angelo Balsamo ha fatto il punto della situazione per quanto concerne la vertenza della marineria e i parcheggi nell’area antistante Marianello.

“Oggi i pescatori in assemblea e poi ad incontrare il Sindaco che, al loro fianco, affronterà l’importante situazione incontrando in settimana il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale per definire i ristori e le condizioni per i disagi causati dalla posa di tubi a mare e sostenere con determinazione la situazione banchina di Marianello con, non ultima, la questione dell’accesso alla spiaggia che dovrà essere garantito e rimanere libero. A fianco della marineria con forza”.