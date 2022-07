Pubblicità

Uno striscione anonimo con la scritta “Ballare è una mossa politica” è comparso questa notte in Piazza Progresso e in piazza Elena. Un video immortala poi i principali corsi cittadini vuoti. Si tratta evidentemente di una polemica nei confronti dell’amministrazione per la mancanza di un cartellone di eventi estivi e per una movida inesistente con i licatesi giovani e meno giovani costretti a recarsi a Marina di Palma o San Leone nei fine settimana.