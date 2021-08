Pubblicità

Un salvataggio di una bagnante in difficoltà stamani nello stabilimento Isla Blanca alla Poliscia. Le condizioni del mare hanno reso necessario l’intervento dei bagnini del lido che hanno tratto in salvo una signora in difficoltà. “Adesso dopo aver dato tutti soccorsi necessari – fanno sapere il titolare del lido Isla Blanca e il bagnino che ha operato il soccorso – la signora sta bene, e si ringrazia anche la Guardia costiera per aver mandato tempestivamente una squadra per aiutarci nell’intervento”.