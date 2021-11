Pubblicità

Baldo Augusto, imprenditore ed ex consigliere comunale di Licata, interviene sul nubifragio di ieri che ha letteralmente messo in ginocchio molti produttori agricoli ed imprenditori licatesi.

“Le immagini di Mollarella, praticamente finita sott’acqua dopo il nubifragio di ieri – sono le parole di Augusto – sconvolgono. L’acqua ha sommerso tutto: produzioni agricole, attività produttive, locali, invadendo anche le abitazioni. Purtroppo non sono immagini nuove. Chiedo al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di intervenire subito, mettendo in campo uomini e mezzi, a Mollarella e nelle zone limitrofe, per evitare che simili situazioni continuino a ripetersi. La Protezione Civile locale ha dato il massimo, ma così come accaduto a Catania e Siracusa nei giorni scorsi (dove anche i volontari licatesi si sono distinti per impegno), serve una mobilitazione generale per “salvare” Mollarella e restituire la speranza ai tanti che hanno investito in quella contrada”.