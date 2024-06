Pubblicità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento offrirà alcuni servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti alla popolazione femminile in occasione dell’H-Open Week sulla salute della donna. Mercoledì 19 giugno, presso il Centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento, dalle 9.30 alle 13.30, avrà luogo l’evento “Vicino alle Donne: cosa sapere e cosa fare. Uno spazio dedicato in Rosa”. Si tratta di un’iniziativa rivolta alla popolazione femminile per una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita. Realizzata in collaborazione con l’U.O.C. Consultori Familiari e l’U.O. Centro Gestionale Screening, ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie femminili.

Ancora il 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso i consultori familiari della provincia, sarà possibile effettuare visite, consulenze, colloqui, test di screening – PAP TEST – HPV DNA TEST.

Le azioni previste in occasione dell’H-Open Week sulla prevenzione al femminile sono possibili grazie alla fattiva collaborazione tra l’ASP di Agrigento e l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) grazie alla quale il presidio ospedaliero “san Giovanni di Dio” ha di recente ottenuto il conferimento di tre bollini rosa ossia il massimo riconoscimento attribuito agli ospedali che, su scala nazionale, si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. L’iscrizione del nosocomio agrigentino nel network degli “ospedali rosa”, oltre a permettere l’organizzazione di specifiche azioni per la promozione e la tutela della salute, certifica la particolare attenzione ospedaliera verso un “approccio di genere” orientato alla specificità delle patologie femminili e all’assistenza alle utenti. Referente aziendale ASP “bollino rosa, codice rosa e violenza di genere” è la dottoressa Maria Lucia Di Grigoli.