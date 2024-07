Pubblicità

E’ stato appena diffuso un avviso pubblico per la nomina del garante della persona disabile.

in esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 5 del 09/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sulla istituzione della figura del Garante della persona con disabilità, pubblicato all’Albo pretorio il 24/03/2021, Registro Pubblicazione n 1025;

Vista la Determina del Sindaco n. 28 del 06.08. 2021 con la quale è stato nominato il Garante della PersonaDisabile;

Preso atto della decorrenza triennale del suddetto incarico, così come stabilito dall’art. 3del regolamento comunale sulle funzioni del garante della persona disabile;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del “Garante delle persone con disabilità” del Comune di Licata, per il triennio 2024/2027

RENDE NOTO Che è indetto un Avviso Pubblico, finalizzato alla presentazione delle candidature per al nomina del “GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA'” del Comune di Licata.

Il Garante è nominato dal Sindaco, opera a titolo gratuito e viene scelto tramite Avviso Pubblico. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta (art. 3 del Regolamento). Le attribuzioni e le funzioni del Garante sono disciplinate dal Regolamento Comunale del “Garante della persona con disabilità”;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Essere in possesso di Laurea ni Giurisprudenza o in Scienze politiche e/o in Scienze Sociali o equipollenti o ni Medicina o ni Psicologia con comprovata esperienza e professionalità nela materia dei diritti dele persone con disabilità;

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ • Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (art.2 del Regolamento); Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati che determinano conflitti di interesse con la funzione.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: I soggeti interessati alla nomina possono presentare domanda, redatta in carta libera, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e diretta al Comune di Licata Dipartimento 1° Area Amministrativa Setore 3 Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, con autocertificazione dei requisiti sopra elencati (richiesti dal Regolamento) ai sensi del DPR445/2000, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected] entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Documenti da allegare: • Curriculum Vitae; • Documento di riconoscimento in corso di validità; • Documenti vari ed eventuali che attestano li pregresso svolgimento di attività a tutela e salvaguardia della persona con disabilità e il possesso di ampia garanzia di indipendenza.

Le candidature, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione, sono istruite e valutate dalla Dirigenza del Settore 3 Servizi Sociali e dal Responsabile del Procedimento che formeranno una “Short list”, alla quale il Sindaco attingerà per procedere alla nomina del Garante.