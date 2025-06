Il Comune di Licata, in collaborazione con la Regione Siciliana e Sport e Salute S.p.A. ha avviato il censimento dell’impiantistica sportiva – aggiornamento dati — che sarà propedeutica alla partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, ai futuri bandi di finanziamento emanati dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport in sinergia co1 Dipartimento per lo Sport — Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggetto dell’attività di rilevazione, sono tutte le strutture sportive di proprietà PUBBLICA E PRIVATA che abbiano un utilizzo di interesse pubblico.

Sono incluse le strutture in ambito scolastico, parrocchiale, turistico-alberghiero e militare purché non riservate a categorie particolari (quali clienti e militari) ed effettivamente utilizzate anche da esterni.

Sono incluse, inoltre, le strutture all’aperto, di proprietà pubblica e con libero accesso collocate all’interno di parchi e giardini, purché fisse e ben identificabili (playground).

Dal punto di vista delle attività, sono oggetto di rilevazione, gli spazi conformati per la pratica delle discipline sportive afferenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute e agli Enti di Promozione Sportiva.

Vengono inoltre considerati i percorsi cicloturistici in ambito urbano e naturale.

Considerata l’importanza crescente del fenomeno, viene per la prima volta analizzato anche il FITNESS.

Per le attività sportive riconosciute svolte in ambiente naturale (es. canoa, canottaggio, pesca sportiva), vengono considerate solo le strutture fisse integrate da idonei servizi (es. magazzini, rimessaggio) e nei quali si svolge attività sportiva abituale.

Per quanto sopra reso noto, al fine di agevolare l’azione amministrativa intrapresa da questo Ente e nell’ottica di una spedita reciproca collaborazione

INVITA

tutti i soggetti privati proprietari e/o gestori di strutture sportive, ricadenti sul territorio comunale, quali “calcio a 11, calcio a 5/7/8, rugby, nuoto, pallanuoto, atletica leggera, pattinaggio corsa + pattinaggio artistico (rotelle/ghiaccio) ciclismo pista, fitness, judo, fotta dorate, arti marziali, pugilato, tennis da tavolo, biliardo sportivo, scherza, bowling, tiro a segno, bocce, arrampicata sportiva, sport equestre Pesca sportiva e attività subacquee, sport invernali, armi sportive da caccia,

tiro a volo, golf, Sport aeronautici, vela, canottaggio, canoa, motonautica, sci nautico, percorsi yita, tiro con l’arco e piste ciclabili” a prendere contatti col personale tecnico del Dipartimento c.le n.2 Lavori Pubblici — Territorio Ambiente, sito in Via Giarretta snc — lº Piano, Geom. Maurizio Furno’, nei giorni di lunedì/venerdì e negli usuali orari d’ufficio, che fornirà le debite informazioni per la compilazione delle schede di rilevazione ed il relativo manuale d’istruzione.