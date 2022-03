Pubblicità

Puzza di gas in via Colombo. I residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto con due equipaggi. Il presunto odore si sarebbe verificato dal palazzo accanto alla Chiesa di Sant’Agostino e i pompieri stanno eseguendo le verifiche del caso. Via Colombo è un’arteria del quartiere Marina densamente popolata e con vari insediamenti commerciali.