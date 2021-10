Pubblicità

Salvataggio di una tartaruga caretta caretta, effettuato oggi pomeriggio da un Equipaggio della Lega Navale Licata sulla barca Sara Free.

La tartaruga aveva ingoiato un amo da pesca da palancaro per pesca di pesce spada e Lampughe. L’Equipaggio accortosi della Tartaruga senza indugi l’ha portata a bordo della Sara Free, liberata dall’amo e rimessa in libertà.

L’impegno della Lega Navale Licata, oltre per lo sport della vela, è per per il totale rispetto dell’ambiente marino e della sua salvaguardia.