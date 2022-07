Pubblicità

Detenzione di sostanze stupefacenti. È questa l’ipotesi di reato a carico di un 30enne licatese arrestato dalla Polizia. A conclusione di un’attività investigativa durata per giorni, gli agenti hanno infatti rinvenuto a casa del giovane 120 grammi di marijuana pronti ad essere immessi sulla piazza dello spaccio. Il licatese – da anni ormai residente in Germania e tornato in città per sposarsi – è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.