L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha autorizzato il rifugio sanitario e per il ricovero dei cani in contrada Pezza, sul territorio di Licata. La rinnovata struttura avrà una capienza di 21 cani per quanto concerne il rifugio sanitario e di 48 cani come rifugio per il ricovero. Il presidio di contrada Pezza è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno adeguato l’immobile alle nuove disposizioni richieste. Oggi è arrivata l’autorizzazione regionale. L’apertura è prevista entro la fine del mese di marzo. “Con questo decreto – le parole del Sindaco Angelo Balsamo – avremo lo strumento indispensabile per poter dare risposta al fenomeno del randagismo. L’autorizzazione della Regione è frutto di un importante lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale praticamente da subito dopo l’insediamento”.