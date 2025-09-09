Annalisa Tardino resta con pieni poteri alla guida dell’Autorita’ di Sistema portuale. La Regione Sicilia ha infatti ritirato la richiesta di sospensiva dopo il ricorso presentato in fretta e furia in seguito alla nomina del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Il Tribunale amministrativo regionale si pronuncerà adesso nel merito con prossima udienza fissata con ogni probabilità a Gennaio 2026.