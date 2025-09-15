Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, hanno incontrato i giornalisti nella sede dell’AdSP per sottoscrivere un protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.

“C’è grande sintonia con il Presidente uscente Pasqualino Monti nel mio precedente incarico di eurodeputato e a maggior ragione adesso. La squadra c’è. E’ un ente che ha un valore aggiunto importante quale è la squadra, fatta da persone competenti che hanno voglia di lavorare e dimostrano che anche nella pubblica amministrazione si può fare bene e lo hanno dimostrato. Assoluta continuità amministrativa”. Lo ha detto il commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Annalisa Tardino.