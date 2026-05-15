Diversi i punti toccati nel corso di un vertice ospitato dall’Autorità di Sistema Portuale. La presidente Annalisa Tardino ha riunito attorno a un tavolo il Sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessore Giuseppe Federico, l’amministratore delegato di FS Sistemi urbani Matteo Colamussi e l’ingegnere Tommaso Diomiaiuti, oltre i dirigenti dell’ente.
Tra gli argomenti trattati la riqualificazione e la gestione della vasta area che costeggia via Umberto secondo, il possibile ripristino della tratta ferroviaria per ricollegare la città all’area portuale, così da incentivare e favorire la commercializzazione da e per lo scalo che potrebbe tornare ad essere un porto intermodale.
Le parti hanno stilato un programma che andrà adesso al vaglio della parte tecnica dei vari Enti coinvolti.
Mobilità direzione porto, vertice con Sistemi Urbani in Autorità portuale
Diversi i punti toccati nel corso di un vertice ospitato dall’Autorità di Sistema Portuale. La presidente Annalisa Tardino ha riunito attorno a un tavolo il Sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessore Giuseppe Federico, l’amministratore delegato di FS Sistemi urbani Matteo Colamussi e l’ingegnere Tommaso Diomiaiuti, oltre i dirigenti dell’ente.