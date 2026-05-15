Diversi i punti toccati nel corso di un vertice ospitato dall’Autorità di Sistema Portuale. La presidente Annalisa Tardino ha riunito attorno a un tavolo il Sindaco di Licata Angelo Balsamo e l’assessore Giuseppe Federico, l’amministratore delegato di FS Sistemi urbani Matteo Colamussi e l’ingegnere Tommaso Diomiaiuti, oltre i dirigenti dell’ente.

Tra gli argomenti trattati la riqualificazione e la gestione della vasta area che costeggia via Umberto secondo, il possibile ripristino della tratta ferroviaria per ricollegare la città all’area portuale, così da incentivare e favorire la commercializzazione da e per lo scalo che potrebbe tornare ad essere un porto intermodale.

Le parti hanno stilato un programma che andrà adesso al vaglio della parte tecnica dei vari Enti coinvolti.