Il Partito Democratico di Licata organizza per i giorni 06, 07 ed 08 settembre 2024 la raccolta firme per il referendum per l’abrogazione della legge sulla autonomia differenziata.

Sarà l’occasione per illustrare anche a Licata le nefandezze di una legge che spacca ancor di più l’Italia, che divide gli italiani in cittadini di serie A e di serie B, riducendo oltremodo i servizi principali ed essenziali quali ad es. la sanità, la scuola e trasporti pubblici locali, rendendo ancora più difficoltoso accedere a tali diritti fondamentali.

Con tale legge, nella sostanza, non si fa altro che far rivivere l’originario disegno secessionista della Lega che mette a serio rischio l’unità nazionale.

Proprio per dire NO a tale legge, il Partito Democratico, come già fatto in tutta Italia,

organizza la suddetta raccolta firme, ove ogni cittadino, con la propria firma, può esprimere ed esercitare il suo diritto costituzionalmente garantito per dire NO ad una legge che, una volta entrata definitivamente in vigore, distruggerà oltre che il presente anche il futuro del Paese.

La raccolta firme avverrà come da seguente calendario:

– Giorno 06 settembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, presso il Circolo “Partigiano R. Saverino” sito in Via Asmara;

– Giorno 07 settembre 2024, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, in Piazza Elena;

Partecipiamo tutti per tutelare i nostri diritti ed essere protagonisti del nostro futuro.

Ricordiamo a tutti i cittadini di munirsi di valido documento di identità.

Il Segretario PD Licata – Enzo Sica